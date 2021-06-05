"Будете у себе в Раді сіно їсти": Данілов і Ляшко поскандалили в прямому ефірі

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вкотре не дає про себе забути. Цього разу він емоційно поскандалив із Олексієм Даніловим. Причиною такої поведінки "радикала" стали заяви секретаря РНБО, що Німеччина та Франція несуть відповідальність за окупацію Криму.

Ляшко, зокрема, назвав ці слова Данілова "дебільними". Також він наголосив, що саме через такі заяви на фронті гинуть українці.

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Деталі перепалки Ляшка з Даніловим

Лідер "Радикальної партії" вважає: не можна звинувачувати партнерів в тому, що відбувається з Україною.

"Ви звинувачуєте Німеччину в тому, що вона будує "Північний потік – 2". Я – абсолютно "за", що Німеччина керується своїми особистими інтересами. Але скажіть, чи є у нас право звинувачувати Німеччину в тому, що вона будує собі газопровід, коли Україна півтора року за вашої влади купує російську та білоруську електрику?" – наголосив Ляшко.

На його переконання, чинна влада заплатила Путінському режиму мільярди гривень.

"Скажіть, будь ласка, якщо ви не хочете, щоб німці купували газ, чому ви купуєте російську електрику?", – запитав "радикал" у Данілова.

Також Ляшко поцікавився, чи вважає секретар РНБО, що Франція та Німеччина – винні у невиконанні мінських домовленостей, а не Росія. Чи є вони винними в тому, що Україна не отримала членство в НАТО, а не українська корупція в оборонці та владі й відсутність свободи слова та прав людини.

Такі звинувачення призводять до одного – до втрати партнерів... Ви й так всіх по периметру перетворили на ворогів. Молдова – ворог, Польща – ворог, Угорщина – ворог, Білорусь – ворог,

– заявив колишній народний депутат і додав, що українці гинуть на фронті через такі "дебільні заяви".

Як на такі закиди відреагував Данілов

Секретар РНБО пригрозив Ляшкові вийти за ефір, якщо той ще раз зробить таке зауваження.

"Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом. Це ви будете там у Верховній Раді кричати, сіно їсти, або що ви там робили", – підкреслив Данілов.

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