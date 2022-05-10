На будинках були снайпери: як Росія "святкувала" 9 травня на окупованому Запоріжжі

Російські окупанти вирішили хоч якось "відсвяткували" 9 травня в окупованих частинах Запорізької області. На деяких будинках навіть були снайпери, які контролювали ситуацію.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, ситуація під час 9 травня на захопленій території Запорізької області була складною.

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Яка була ситуація на захоплених частинах Запоріжжя

Кореспондент із Запоріжжя зауважив, що росіяни на окупованих територіях області провели своє улюблене свято "побєдобесія". Було дуже смішного і сумного, а робили винятково це заради пропагандистського ефекту.

Росіяни, як пояснив запорізький журналіст, прекрасно розуміли, що в людей не буде особливого бажання виходити на свята, тому окупанти подбали про те, щоб завести масовку. Завозили її з окупованого Криму. Ба більше, підвозили людей навіть із Луганщини.

Подекуди перевдягли своїх власних солдатів у цивільне, щоб вони також змішались із натовпом. Хоч серед місцевих і були пенсіонери, які ностальгували за СРСР, а також люди, які мали проросійські погляди.

В окупованому Мелітополі росіяни влаштували надзвичайні заходи безпеки. Пропускали всіх через рамки металодетекторів, аби часом не пройшли диверсанти. На дахах будинків посадили снайперів, яких у Мелітополі в Енергодарі також посадили,

– привідкрив ще деталі журналіст.

Він запевнив, що 9 травня і на тимчасово окупованій території Запорізької області були помітні червоні прапори, а також абсурдні виступи на центральній площі Мелітополя. Перед людьми виступав ансамбль "Песни и пляски" Північно-Кавказького округу військ Росгвардії.

"Такий художній колектив привезли. Там майже ніхто його не слухав, тобто десятки кілька людей ліниво проходили і слухають, що співають заїжджені артисти", – розповів кореспондент із Запоріжжя.

Для того, щоб реалізувати "картинку" святкування Дня перемоги 9 травня росіяни на Запоріжжі відбирали документи й обіцяли повернути за участь у "параді".

Також запорізький журналіст відзначив, що у всіх поки окупованих населених пунктах влаштували салют під вечір, що було особливо цинічно для людей, які прокидались від звуків артилерійських пострілів.

У пабліках можна побачити реакцію людей, які з цього приводу висловлювали своє обурення і радять окупантам, куди їм би ці феєрверки варто засунути перед тим, як стріляти вночі,

– повідомив він.

Також є відео, як мешканці окупованого Енергодару не витримали знущань салютами і було чутно, що люди великим гуртом співають гімн України, поперек салютові.

Кореспондент із Запоріжжя розповів про 9 травня в регіоні: дивіться відео 24 каналу

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