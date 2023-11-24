На Київщині через вибух газового балону рознесло будинок: є постраждалий

У Київській області трапилася надзвичайна ситуація. Там завалився приватний будинок, його власник отримав опіки.

Інцидент трапився в селі Жуківці Обухівського району. 24 листопада близько 11:00 там пролунав потужний вибух.

Дивіться також Злочинна група Сенниченка: куди поділися 10 мільярдів гривень

У будинку вибухнув газовий балон

За попередніми даними, у приватному житловому будинку вибухнув газовий балон. Правоохоронці припускають, що той був несправним. Внаслідок підриву балону будинок зруйновано. Його 46-річного власника госпіталізували до лікарні з опіками кінцівок.

У поліції закликають громадян дотримуватися правил безпеки при користуванні газовим обладнанням.

Запалив сірник – і будинку нема

Подібний інцидент трапився у Бучі. Там внаслідок вибуху газового балону від будинку залишилися самі руїни. Господарю-пенсіонеру чудом вдалося вціліти. У поліції розповіли, що вибух пролунав після того, як чоловік зайшов у хату і запалив сірник.

Потім потерпілий, якого госпіталізували до лікарні, розповів, що перед тим, як запалити сірник, він відчув у помешканні неприємний запах. Тоді чоловік перевірив клапани на газовій плитці. Вирішивши, що проблем немає, запалив сірник. Після цього дідуся знесло вибуховою хвилею. Потерпілий припускає, що аварія могла трапитися через шланг, який проводив газ від газового балона у дім. Той міг злетіти.

У багатоповерхівці під Києвом було гучно

У Фастівському районі у квартирі 25-поверхового житлового будинку прогримів вибух. Виявилося, що то у помешканні на 22-му поверсі спалахнув туристичний газовий балончик. Віконну раму вибило вибуховою хвилею. Скло, яке впало, пошкодило два легкові автомобілі, припарковані під будинком.

На щастя, пожежа не виникла, також минулося без постраждалих