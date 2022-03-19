На будинку в Празі з'явився мурал з маленькою українкою, яка захищає казкових персонажів

19 березня 2022 , 06:04
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Джерело:

Оперативний ЗСУ

На будинку в Празі з'явився мурал на підтримку України в її боротьбі проти Росії. Зображення має кілька трактувань й кожен знайде у ньому щось своє.

Фото стінопису опублікували в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, щоб нагадати, що разом із нами – увесь світ.

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Як виглядає мурал

Маленька дівчинка, ховає під прапором України американського Мікі Мауса, чеського Крота, французького Обелікса, німецьку бджілку Маю, польських Болека і Лолека, пса Бітцера з британської казки "Баранчик Шон". 


На будинку в Празі з'явився мурал з маленькою українкою, яка захищає казкових персонажів / Фото Оперативний ЗСУ

 На будинку в Празі з'явився мурал з маленькою українкою, яка захищає казкових персонажів / Фото Znaj.ua

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Автор: Юлія Бабич