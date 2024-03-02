Вони кружляли між будинками, – Братчук про атаку дронів на Одесу

Росіяни 2 березня вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Одесі. Внаслідок російської обстрілу загинуло 4 людини та щонайменше 8 постраждали.

Один під'їзд дев'ятиповерхівки повністю зруйнований. В етері 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що нині відомо про наслідки трагедії в Одесі.

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Хірургічна робота ППО

За даними Сил оборони Півдня, на Одещину летіли 8 "Шахедів", з них 7 знищила протиповітряна оборона й мобільні вогневі групи. Росіяни цілеспрямовано били по житлових кварталах. Наші оборонці, захисники неба цієї ночі виконали тонку хірургічну роботу й змогли знищити максимальну кількість повітряних цілей.

У цьому районі міста житлові будинки розташовані дуже щільно. Окупанти склали маршрути дронам завчасно й вони кружляли між будинками, щоб уразити ціль,

– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

Одеситка, яка проживає неподалік від місця трагедії, розповіла, що раніше у цьому районі було спокійно. На жаль, досі є українці, які живуть в ілюзії та нехтують базовими правилами безпеки. Попри те, що в Україні є відносно безпечні регіони та міста, варто завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Я хочу вас закликати, дорогі мої одесити, українці, будь ласка, коли лунає сигнал повітряної тривоги, ідіть до укриття, або принаймні дотримуйтеся правила двох стін. Хоча бачимо, що в цьому випадку навіть дві стіни не дуже допомогли б. Укриття, укриття і ще раз укриття,

– зауважив Братчук.

Водночас він додав, що головна причина всіх трагедій в Україні – російський терор.

Є загиблі та постраждалі

Рятувальники виявили під завалами тіла 4 жертв, серед яких хлопчик, що завтра мав святкувати своє 3-річчя. На зв'язок досі не вийшли шестеро людей. Їхня доля уточнюється, тому що пошуково-рятувальна операція триває. На місці трагедії працюють кінологи, які шукають людей під завалами.

Відомо про щонайменше 8 постраждалих. Серед них – дитина та вагітна жінка. Вона отримала поранення середньої тяжкості.

Поранення різні. Є важкі, а є люди, яким медики надали допомогу на місці відразу після трагедії,

– уточнив Братчук.

Чи змінюють росіяни тактику нальотів

Російські загарбники для атак дронами-камікадзе використовують водну поверхню. "Шахеди" заходять з моря, що приглушує своєчасну появу повітряних цілей у наших системах. Ворог намагається зробити меншим час підготовки Повітряних сил для того, щоб збити дрони.

Окупанти роблять надзвичайно заплутані маршрути. Це найголовніше, що сьогодні ворог використовує у своїй тактиці,

– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Крім того, росіяни ще й працюють над змінами у тактико-технічних характеристиках безпілотників. Країна-агресор хоче аби "Шахеди" були швидшими й несли в собі більше руйнівної сили.

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