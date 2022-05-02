У будинок родини з Донеччини потрапив російський снаряд: жінка та 3 її дітей дивом вижили

Росіяни не припиняють обстрілювати та бомбардувати мирних українців.Ворог вже зруйнував тисячі домівок українців та забрав багато життів наших громадян.

Поліцейські Черкаської громади провели евакуацію багатодітної родини. В їхній будинок прилетів ворожий снаряд.

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Щасливий збіг врятував життя

Жінка та троє її дітей віком від 7 до 15 років ледь не стали жертвами чергового обстрілу російських окупантів. Ворог гатив з реактивної артилерії по селу Майдан. У будинок багатодітної сім'ї відбулося пряме влучання ворожого боєприпасу. 39-річна жінка та її діти вижили завдяки чуду.

Правоохоронці під час огляду будинку виявили у даху снаряд, який не здетонував. Також біля будинку було виявлено фрагменти касетних снарядів, які пошкодили будівлі довкола будинку.

Родину на поліцейському авто евакуювали до Слов'янська, а вже звідти сім'я виїхала до Західної України.

Війна Росії проти України: останні новини

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