У вогні: будинок Шарія в Іспанії закидали коктейлями Молотова

Вночі 24 жовтня невідомі кинули у віллу проросійського блогера Анатолія Шарія в Іспанії декілька коктейлів Молотова. Іспанська поліція вже заявила, що почала розслідування справи.

З 2019 року пропагандист із сім'єю живе в Іспанії у містечку Рода-де-Бара. Минулого року його затримали за підозрою у держзраді, але потім іспанський суд випустив Шарія з підпискою про невиїзд.

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Атака на дім Шарія

Вночі 24 жовтня в будинок Анатолія Шарія у містечку Рода-де-Бара кинули декілька коктейлів Молотова. На опублікованому відео з камер спостереження видно, як декілька пляшок з горючою сумішшю летять у фасад домівки блогера.

Мова йде про віллу площею 230 квадратних метрів на березі моря, яку той придбав у серпні 2019 року. Журналісти, опираючись на дані на сайтах нерухомості, припускали, що ціна будинку складає близько мільйона євро.

Проросійський пропагандист проживає там разом з дружиною Ольгою та сином. Це один з найбільших нападів на Анатолія Шарія за час перебування в Іспанії. Раніше все обмежувалося погрозами або мирними протестами проукраїнських активістів під його будинком.

Коктейлі Молотова летять у віллу Шарія: дивіться відео

Що відомо про діяльність Шарія