Кадри пошкоджень будинка в Солом'янському районі, у який влучили уламки "Шахеда"

Унаслідок нічної атаки дронами уламки "Шахедів" впали у кількох районах, зокрема у Солом'янському, де значно пошкоджено багатоповерхівку. На верхніх поверхах будівлі сталось загорання, деякі квартири фактично зруйновані.

Кадри з місця влучань уламків публікують у телеграм-каналах. На фото та відео видно зруйновані квартири і фасад будинку.

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За даними рятувальників, загоряння виникло на 24 поверсі. В трьох квартирах (на 24-26 поверхах) часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Руйнування багатоповерхівки в Солом'янському районі / Фото "РБК Україна", "Київ24"

Як виглядає будинок у Солом'янському районі, який постраждав від падіння уламків російського дрона, можна побачити також на відео.

На даху будівлі усе зруйновано: дивіться відео

За попередніми даними, унаслідок влучання є двоє постраждалих, у них забої м'яких тканин та різані рани, одного з них госпіталізували.

Від удару погнулась арматура

Журналіст "Київ24" з місця події показав, наскільки потужним був удар. За його словами, найбільше постраждав 26 поверх.

Він показав, що частини стіни просто немає, його повністю "винесло" силою вибуху.

Наслідки вчування дрона у будівлю: дивіться відео

Поліція оточила будинок: з будівлі можуть падати уламки

Наслідки влучання уламків дрона в багатоповерхівку у Києві показала також кореспондентка Радіо Свобода з місця.

За її словами, поліція оточила будинок і просить покинути прибудинкову територію, бо з будівлі можуть падати уламки



Руйнування квартири у будинку, в який влучили уламки дрона / Фото Радіо Свободи



Руйнувань зазнали верхні поверхи будинку / Фото Радіо Свободи

На 26 поверсі будинку усе зруйновано: відео

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