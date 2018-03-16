Будинок-натхнення: Шерон Стоун вразила своєю розкішною віллою в Лос-Анджелесі, – фото

60-річна Шерон Стоун, яка останнім часом стає все популярнішою через романи з молодиками та неоднозначними заявами в Голлівуді, вирішила показати свій будинок в Лос-Анджелесі, де проживає останні 25 років.

Відповідний фотоогляд апартаментів зірки показали у виданні Architectural Digest.

Акторка придбала цей будинок після знімань у легендарному фільмі "Основний інстинкт". Тоді він став для неї місцем для усамітнення від настирливих фанатів.

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Були божевільні фанати, які намагалися потрапити до мого будинку. Міліція була там постійно, поки їм не набридло. Вони сказали мені спакувати валізу, тому що хотіли забрати мене в готель. Тому мені довелося знайти новий будинок, який мав би відповідні ворота,

– зізналась Шерон.



Шерон Стоун



Шерон Стоун

Сьогодні актриса живе у будинку зі своїми трьома прийомними синами. Вся вілла наповнена неймовірними дизайнерськими рішеннями, які допомагав їй поєднати дизайнер та друг Дуглас Тюрсдейл.

"Шерон – художник з великої букви. Працюючи чи фотографуючи чи прикрашаючи, вона завжди приносить неймовірну енергію. Вона була всюди – палаци, яхти, Білий дім. Вона є губкою візуальної інформації, і вона використовувала все це, коли ми розробляли дизайн", – зауважив Тюрсдейл.



Шерон Стоун і дизайнер Дуглас Тюрсдейл



Шерон Стоун з синами Роаном, Квінном і Лейрдом

Хто така Шерон Стоун?



Знаменита 60-річна актриса, модель та продюсер, яку знає кожний представник Голлівуду та модної індустрії. Зірка свого часу отримала премію "Еммі" за серіал "Практика" в номінації "Найкраща запрошена актриса драматичного серіалу", а також премію "Золотий глобус" в номінації "Найкраща жіноча роль (драма)" за фільм "Казино" За цей же фільм вона була номінована на "Оскар".



Жінка двічі була одружена і через неможливість народити власних дітей, у двох шлюбах вона всиновила трьох хлопчиків. Сьогодні вона зустрічається з 41-річним італійцем Анджело Боффою, який молодший за актрису майже на 20 років.