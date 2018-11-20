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      Будівельна корпорація "РІЕЛ" розпочала будівництво розумного ЖК OK’land

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      У Києві з’явиться житловий комплекс з розумними будинками. Будівельна корпорація "РІЕЛ" розпочала у столиці будівництво нового комплексу OK’land та відкрила відділ продажу.

      Це перший комплекс в сегменті "комфорт", де запровадять технологію розумного будинку. Кожна квартира буде оснащена датчиками сповіщення про можливе затоплення, загоряння або ж спроби проникнення у житло. Власник зможе контролювати безпеку житла навіть на відстані.

      "Це дасть перевагу нашим клієнтам в експлуатації свого помешкання. Будуть передбачені сервіси, наприклад вайлет-сервіс, завдяки якому не потрібно самому їздити і мити машину. Будуть нічні мийки машин, і поки дома спиш чи обідаєш, то машину вже вимили, поміняли колеса і тому подібне. Тобто, буде максимально комфортний комплекс для проживання і експлуатації свого житла", – розповів президент будівельної корпорації "РІЕЛ" Ростислав Мельник.

      Розумний житловий комплекс OK’land матиме високотехнологічну систему енергозаощадження та власну дахову котельню, що забезпечить індивідуальне опалення для мешканців. Також на території працюватиме цілодобова охорона та новітня система відеонагляду, а власники еко-мобілей матимуть змогу "підзарядити" своє авто на території власного підземного паркінгу.

      "Тут планується будівництво трьох будинків. Кожен з них складається з 4 секцій по 26 поверхів. Буде в кожній секції по три ліфти – вантажні та пасажирські", – сказав керівник проекту ЖК ОК'land Юрій Фесенко.

      "Це 1700 квартир з класними плануваннями. І родзинкою цього комплексу, на мою думку, є семикімнатні дворівневі квартири з чудовим виглядом з вікна", – зазначила керівник відділу продажу компанії "РІЕЛ" Зоряна Юхима.

      ЖК ОК`land матиме розвинену інфраструктуру з урахуванням побутових потреб мешканців та зручну розв'язку. Першу чергу комплексу планують ввести в експлуатацію вже за два роки.

      Теги: Новини Києва РІЕЛ Ростислав Мельник
      Джерело: 24 Канал
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