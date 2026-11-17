Нічна російська атака 17 листопада пошкодила будівлі центрального апарату та підрозділів Мін'юсту в Києві. У приміщеннях вибило вікна й потрощило техніку, проте серед працівників відомства ніхто не постраждав.

Як повідомив міністр юстиції України Денис Маслов, руйнувань зазнали приміщення центрального апарату, міжрегіонального управління, а також Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз. У кабінетах знищено меблі, вибито скло та пошкоджено спеціальне обладнання.

Що відомо про атаку

Зранку фахівці міністерства разом із правоохоронцями розпочали фіксацію наслідків обстрілу для подальшої правової оцінки.

Пошкоджені площі планують відновити у найкоротші терміни, а відомство продовжує забезпечувати безперервну роботу системи юстиції. За словами міністра, удари Росії мали на меті паралізувати роботу державних установ, проте атака не зупинила діяльність міністерства.

Тим часом у Дніпрі 17 листопада також стало відомо про пошкодження Почесного консульства Австрії після атаки.

Консульство продовжує працювати, але під час ремонтних робіт зв’язатися із дипломатами можна лише телефоном.

Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Росія повинна дотримуватися цих правил,

– заявили в установі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга теж відреагував на цю атаку.

"Це ще один приклад цілеспрямованих нападів Росії на цивільну інфраструктуру, а також на дипломатичні та консульські установи, що є грубим порушенням міжнародного права. Росія має зіткнутися з посиленням міжнародного тиску. Кожен такий напад повинен мати наслідки та призводити до посилення санкцій", – наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, що, окрім урядових споруд у Києві, нічна атака 17 листопада завдала шкоди Північному та Південному мостам через Дніпро, через що рух ними довелося тимчасово перекрити в обох напрямках. На наземній ділянці зеленої лінії метро між станціями Осокорки та Червоний хутір рух поїздів зупиняли, що спричинило значні затори на лівобережжі.

Внаслідок влучань також постраждали тепломагістралі Північного та Південного мостів. Споживачів у мікрорайонах Куренівка, Оболонь, Осокорки та Позняки почали перемикати на резервні лінії, а подачу гарячої води на час ремонтних робіт тимчасово призупинили.

Згодом рух транспорту Південним мостом частково відновили.