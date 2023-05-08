У будівлі Рівненської ОДА сталась пожежа: чи є постраждалі

У понеділок, 8 травня, біля приміщення Рівненської ОВА помітили задимлення. На місці інциденту працювали пожежники.

Спершу у місцевих телеграм-каналах повідомили, що задимлення сталося в одному з кабінетів будівлі. Однак згодом заявили, що причиною пожежі стало коротке замикання у коридорі ОДА.

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Пожежу загасили

У Рівненській ОДА повідомили, що загоряння вдалося знешкодити власними силами. Також подякували вогнеборцям за оперативну реакцію.

Як відомо, жертв та постраждалих немає. Майно та кабінети у результаті пожежі не пошкоджені. Рівненська ОДА продовжує роботу у штатному режимі.

У будівлі Рівненської ОВА сталось замикання: дивіться відео

Працівники ОДА власноруч загасили пожежу / Фото "ЧаРівне"

Пожежі в Україні: що відомо