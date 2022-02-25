У будівлю СБУ в Чернігові потрапили 2 снаряди: сталася пожежа

У Чернігові в будівлю обласного управління Служби безпеки України влучили два снаряди. Внаслідок цього почалас пожежа.

Відповідну інформацію підтвердили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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У будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди,

– пише Суспільне Чернігів

Окрім цього, журналісти зазначають, що внаслідок влучання в будинок почалася пожежа.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Текст публікації Суспільного Чернігів:

У будівлю обласного управління СБУ в Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить. Інформацію підтвердили в обласному управлінні ДСНС