У будівлю СБУ в Чернігові потрапили 2 снаряди: сталася пожежа
25 лютого 2022 , 15:49Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
У Чернігові в будівлю обласного управління Служби безпеки України влучили два снаряди. Внаслідок цього почалас пожежа.
Відповідну інформацію підтвердили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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У будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди,
– пише Суспільне Чернігів
Окрім цього, журналісти зазначають, що внаслідок влучання в будинок почалася пожежа.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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Текст публікації Суспільного Чернігів:
У будівлю обласного управління СБУ в Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить. Інформацію підтвердили в обласному управлінні ДСНС