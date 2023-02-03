Будівництво казарм для військових: посадовців Міноборони​​ викрили на розкраданні мільйонів

Офіс Генерального прокурора викрив посадовців Міноборони​​, які займались розкрадання коштів на будівництві казарм для військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про суму у понад 5,4 мільйона гривень.

Про цей скандал стало відомо у п'ятницю, 3 січня. Власне, слідство встановило, що підполковник оборонного відомства не проконтролював капітальний ремонт казарм одного з військових містечок.

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Деталі цієї справи

Відомо, що упродовж 2016 – 2018 років цей підполковник завірив акти приймання виконаних будівельних робіт. Однак у документах були зазначені їхні обсяги, що в рази перевищують фактичні.

Внаслідок цього Міністерством оборони України на користь підприємства-виконавця надлишково перераховано понад 5,4 мільйона гривень,

– написали в Офісі Генпрокурора.

Водночас там констатували, що також старшому офіцерові технічного нагляду за виконанням ремонту казарм повідомлено про підозру. Зауважмо, що відповідатиме перед законом за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про зловживання владою або службовим становищем.

Що кажуть в СБУ

Це досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Київської спецпрокуратури Центрального регіону. Також його здійснює Нацполіція України за супроводу співробітників Служби безпеки.

У Службі безпеки також повідомили, що викрили посадовців Міноборони на розкраданні бюджетних грошей під час будівництва казарм Миколаївського гарнізону. Масштабну схему щодо привласнення державних грошей, виділених на розвиток військової інфраструктури, уже ліквідовано.

До оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи,

– написали у правоохоронній структурі.

Окрім того, там зазначили, що з договорами на виконання ремонтно-будівельних робіт "були проблеми". Власне, підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах, однак не зробив цього у повному обсязі.

Потім перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь. Тому й казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців.

Силовики навідались до представників Міноборони, що розкрадали державні гроші / Світлини СБУ

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління. Також вони "завітали" за адресами проживання дев'ятьох фігурантів цієї справи у Києві та Вінниці, вилучивши фінансово-господарську документацію, що підтверджує оборудку.

Нагадаємо, що не так давно мережу сколихнула новина про те, що Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами: