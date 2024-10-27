Нова "залізна завіса": Дуда розповів про проєкт укріплень на кордоні з Росією і Білоруссю

Анджей Дуда розповів про проєкт з укріплення польського кордону з Росією та Білоруссю "Щит Схід". За словами польського президента, ця ініціатива є новою версією "залізної завіси".

Про це Дуда розповів в інтерв'ю виданню The Sunday Times. Польський очільник також висловив свою думку щодо можливого переобрання Трампа вдруге в США, а також допомогу Україні.

До теми Ключ до перемоги: чому Дуда їде агітувати за Трампа та як у США борються за голоси поляків

Що розповів Дуда про "Щит Схід"

Дуда заявив, що проєкт "Щит Схід" – система укріплень на східному кордоні Польщі, будівництво якої ось-ось почнеться. За словами польського очільника, це відповідь на "ненаситні імперські плани Росії", а також нинішня "залізна завіса", яка раніше була у часи Холодної війни.

Деякі політики на Заході дивляться на це з жахом. Останнє, що вони хочуть бачити, – це відновлення "залізної завіси". Я скажу так: якщо безпека моїх співвітчизників має бути забезпечена шляхом повторного підняття залізної завіси, добре, хай буде залізна завіса, поки ми перебуваємо на боці вільного світу,

– сказав він.

У виданні зазначили, що "Щит Схід" – це вже інша спроба зміцнити власну безпеку з боку Польщі, яка хоче відігравати ту саму роль, що й Західна Німеччина під час Холодної війни. У газеті нагадали, що Польща витрачає на оборону майже п'ять відсотків ВВП, має більше танків, ніж Велика Британія, Німеччина та Франція разом узяті, та закуповує ще сотні бронемашин, гаубиць, бойових вертольотів та крилатих ракет.

Як президент Польщі ставиться до можливого переобрання Трампа у США

У газеті наголошують, що Анджей Дуда, на відміну від багатьох інших європейських лідерів, мав дуже добрі стосунки з Дональдом Трампом, коли той був президентом США. Тому, як наголосив польський лідер, зараз він спокійно очікує на результати виборів у Америці.

"Сполучені Штати зацікавлені в зміцненні нашої частини Європи. Ми не просто чекаємо, коли наші союзники прийдуть нас захищати. Насамперед ми самі зміцнюємо свою готовність і свою оборону, тому що ми – відповідальний союзник", – сказав польський очільник.

Говорячи про можливий другий термін Дональда Трампа, Дуда зазначив, що найголовніше для всіх зрозуміти, що він насамперед бізнесмен.

У Європі не всі до цього звикли, та й політики загалом не звикли вести політику таким чином. Я пам'ятаю, як президент Дональд Трамп розмовляв із нами на самітах НАТО, на зустрічах за зачиненими дверима, і яку жорстку риторику він тоді використав – а потім виявилося, що рішення можна було ухвалити швидше,

– наголосив Дуда.

Він також зазначив, що Трамп вимагатиме більшої участі союзників у обороні, тому що вважає, що Сполучені Штати не можуть взяти на себе витрати щодо підтримки безпеки всього світу.

За словами Дуди, Трамп є "втіленням американського героя", і він "із тих людей, які не просто рухається по життю – він крокує по життю".

Що казав Дуда про Україну

Анджей Дуда наголосив, що, попри політичні розбіжності між Польщею та Україною, Києву має бути надано все необхідне для досягнення повної перемоги в оборонній війні з Росією – як заради нього самого, так і заради Європи загалом.

Польський очільник також підкреслив, що поступка Росії навіть сантиметра української території була б катастрофічною помилкою.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна в умовах переважної чисельної переваги Росії реально повернути собі всі окуповані території, польський президент сказав:

"Якщо ви такі щедрі стосовно Росії, чому б не віддати їм шматок своєї власної землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна догоджати Росії? На якій підставі, дозвольте запитати, чи Росія заслуговує на щось – особливо чужу територію?", – підсумував Дуда.