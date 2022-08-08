Посол розповів, на якому етапі перебуває будівництво заводу Bayraktar в Україні

За кілька місяців до повномасштабного вторгнення говорили, що в Україні побудують завод з виробництва "Байрактарів". Дипломати запевняють, що плани не змінились.

"Байрактари" стали легендою нашого спротиву. Завод з їх виробництва збудують. Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

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Процес триває

Тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу. Документ надіслали на ратифікацію. Власник компанії "Байкар" створив свою компанію в Україні, вона вже купила земельну ділянку. Ба більше, розробили проєкт самого заводу, збираються реалізувати його до кінця.

Боднар нагадав, що було майже особисте зобов'язання власників компанії побудувати завод. На значній частині моделей, які будуть виробляти на українському заводі, будуть стояти комплектуючі нашого виробництва. За словами посла, це двигуни, інші запчастини, колеса тощо.

І до війни, і зараз сфера оборонних технологій є одним з драйверів наших відносин. Попри війну, наші компанії продовжують виконувати свої зобов'язання,

– запевнив Боднар.

Він додав, що обсяги роботи, можливо, зменшились, але процес триває.

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