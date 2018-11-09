Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші

Сьогодні поговоримо про будівництво півтисячі амбулаторій у сільській місцевості. І це хороша новина. Погана у тому, що навіть на цій, насправді потрібній ініціативі, влада готується вкрасти наші гроші. Разом, пильнуючи ці будівництва, можемо зупинити заплановану крадіжку. А значить – допомогти громаді отримати нехай і невеликий, проте ефективний медичний заклад.

Тепер детальніше про заплановане.

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Загалом в Україні 2018 року планують збудувати 512 амбулаторій. У вересні затвердили 443 проекти майбутніх установ. Будуватимуть амбулаторії монопрактики, у яких працюватимуть один-два лікарі, або клініки групової практики, де працюватимуть від трьох до семи лікарів.

Розпочнемо з новин хороших. У Кіровоградській, Дніпропетровській та Закарпатській областях вже почалося будівництво 27 амбулаторій. На 400 проектів отримані документи на землю, щодо 100 — оголошені тендери на будівництво.



У трьох областях вже почалося будівництво 27 амбулаторій

Рівненщина та Харківщина є лідерами за кількістю затверджених проектів. У цих областях лише кілька неоголошених тендерів на будівництво амбулаторій. У Запорізькій област ситуація гірша – там оголосили лише половину від запланованих тендерів на будівництво.

На перший погляд все ніби добре. Знаєте, воно на перший погляд завжди все добре. Ми ж з вами зазирнемо в процес трішки глибше. Розвивати сільську медицину вирішили за старими схемами. Серед них — псевдоконкуренція пов'язаних компаній, змови на торгах та відхилення "невигідних" учасників тендерів.

Наприклад, у Кіровоградській області конкуренти у закупівлі завантажили разом з пропозиціями файли, створені на одному і тому самому комп'ютері. Ми вже оскаржили цю закупівлю.

За нашим зверненням Антимонопольний комітет також почав перевірку учасників іншого тендеру на будівництво амбулаторії за майже 6 мільйонів гривень. Схожі схеми процвітають на Полтавщині та Житомирщині.

Інший випадок — тендер на будівництво амбулаторій у Рівненській області. На перший погляд, у торгах бере участь багато компаній, які виставляють різні пропозиції. Це справляє враження конкурентної боротьби. Насправді ж, там присутні три основні компанії, які просто почергово перемагають у різних торгах.

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Не втомилися? Ще трішки аналітики, яка розкриває очі.

У жовтні Донецька ОДА оголосила тендер на будівництво амбулаторій. Загалом планують збудувати 21 ФАП за 116 мільйонів гривень. Однак тендер оголосили один, об'єднавши будівництво всіх цих амбулаторій в один лот.

Це означає, що підряднику потрібно за 15 днів ознайомитися з кресленнями, розробити документацію на два десятки об'єктів в різних місцевостях, сформувати свою тендерну пропозицію, а згодом — розпочати одночасне будівництво по всій Донецькій області. Такі вимоги викидають з тендеру компанії, які не здатні збудувати одразу 21 об'єкт, навіть якщо вони запропонують за них значно нижчу ціну.



Губернатор Донеччини Олександр Куць

Крім того, Донецька ОДА прописала тендер так, що учасники повинні надсилати цінові пропозиції не через систему ProZorro, а безпосередньо на їхню електронну пошту. Дуже зручно, одразу можна розмір відкату обговорити.

Черкаська ОДА оголосила тендери на будівництво амбулаторій, не надавши жодної тендерної документації. Що і як треба будувати — незрозуміло. Припускаю, що документи покажуть лише своїм кампаніям. Освоють ці свої компанії наших 65 мільйонів гривень.

У Хмельницькій області на розробку документації для будівництва амбулаторії на одного-двох лікарів витратили 51 тисячу гривень. Натомість на Запоріжжі за розробку аналогічної документації заплатили вже 443 тисячі – тобто у вісім разів більше.

До речі, виконавцем цих робіт у кожній області в більшості випадків є одна й та сама компанія.

Ммм. Ніби розповів вам всі схеми, за яким планують красти наші з вами гроші, будуючи сільські амбулаторії. Спроб точно буде більше. Ми відслідковуємо ці закупівлі і будемо протидіяти. Можливо, хтось скаже: не треба протидіяти. Нехай навіть вкрадуть, проте збудують амбулаторію у нашому селі.

Маю на це відповідь. А з чого ви взяли, що збудують саме у вашому? Можливо, саме ваше село і залишається без амбулаторії, бо десь її готуються збудувати вдвічі дорожче?

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А якщо навіть амбулаторію збудують у вашому селі (вдвічі дорожче, звичайно), то що, пацієнти деінде мають без належної меддопомоги помирати? Ні, не мають. Наш обов’язок змусити владу ефективно використовувати бюджетні, тобто наші з вами гроші. Тоді їх вистачить на будівництво сільських амбулаторій в кожній громаді, яка їх потребує.

І ще одне. Влада, яка пробує красти на сільській медицині, – безнадійна. Чим швидше ми її замінимо, тим швидше сільські мешканці отримають належну медицину. Пам’ятайте про це.