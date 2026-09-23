"Будьте максимально обачні": в Укрзалізниці попередили українців про небезпеку
Росія цілеспрямовано атакує українську логістику. Людей просять бути обережними біля залізничних об'єктів, зокрема столичних.
Із таким меседжем до українців звернувся голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
До чого закликають українців в УЗ?
Перцовський закликав людей у ці дні та й завжди бути максимально обачними біля залізничних об'єктів. Їх треба негайно залишати і переходити до укриття за будь-якого рівня тривоги.
Посадовець нагадав, що за жовтого рівня тривоги посадка та висадка пасажирів здійснюється лише з підземних приміщень Центрального вокзалу, те ж саме – на Дарниці.
Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс – не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом. Понад усе – бережіть себе,
– закликав глава правління УЗ.
Нагадаємо, що вранці Росія атакувала Київ реактивними дронами. Монітори писали про вибухи і задимлення у районі залізничного вокзалу "Дарниця".
Перцовський підтвердив атаку на залізничну інфраструктуру столиці. За його словами, один залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення. Наразі він перебуває у лікарні.
Раніше повідомлялося, що в Україні затвердили нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня потяги курсуватимуть за графіком, а за червоного – посадку пасажирів і відправлення рейсів призупинятимуть.
Укрзалізниця також зможе оперативно обмежувати рух потягів і розосереджувати пасажирів та рухомий склад.
На вокзалах і станціях планують розширити доступ до укриттів, а інформацію про рівень загрози залізниця отримуватиме автоматично.