Будьте пильні: у мережі створили фейкові сторінки глави Миколаївської ОВА
Джерело:Суспільне Миколаїв
У мережі створили фейкові сторінки глави Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Людей закликають бути пильними.
Росія не лише обстрілює мирні українські міста та вбиває людей, вона ще й робить все, аби обмежити доступ українців до правдивої інформації.
Читайте також Мости Миколаєва розведені на невизначений термін: просять не скупчувати авто
З'явилися фейкові сторінки глави Миколаївської ОВА
У мережі з'явилися несправжні сторінки глави Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Людей закликають бути пильними. Адже ворог може поширювати на них неправдиву інформацію.
Офіційні сторінки Віталія Кіма:
- Публічна – https://www.facebook.com/VitaliiKimODA
- Особиста – https://www.facebook.com/vitaliy.kim.37
- Телеграм-канал – https://t.me/mykolaivskaODA
До слова, на території Херсонської області росіяни відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Наразі там працює тільки WiFi.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!