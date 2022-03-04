Будьте пильні: у мережі створили фейкові сторінки глави Миколаївської ОВА

У мережі створили фейкові сторінки глави Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Людей закликають бути пильними.

Росія не лише обстрілює мирні українські міста та вбиває людей, вона ще й робить все, аби обмежити доступ українців до правдивої інформації.

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З'явилися фейкові сторінки глави Миколаївської ОВА

У мережі з'явилися несправжні сторінки глави Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Людей закликають бути пильними. Адже ворог може поширювати на них неправдиву інформацію.

Офіційні сторінки Віталія Кіма:

До слова, на території Херсонської області росіяни відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Наразі там працює тільки WiFi.

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