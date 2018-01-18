Будьте чесні і бережіть естетику: декілька порад, як перестати харчуватись вночі

Вечірні та нічні перекуси чомусь завжди чи не найсмачніші за весь день. Але якщо ви прагнете зберегти фігуру і мати добре самопочуття, харчуватись вночі потрібно правильно та обережно. І тоді, бажання, можливо, і саме пропаде.

Ми розповімо вам декілька правил, які допоможуть вам поступово відмовитись від нічних перекусів.

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Ніколи не пропускайте сніданки

Найпоширенішою причиною вживання їжі вночі є недоїдання в першій половині дня. Після 12 годин без їжі мозок починає вироблення гормону, який викликає голод, навіть якщо в організмі достатня кількість калорій. Тому все ж краще їсти частіше, але в менших порціях протягом дня, щоб знизити голод до настання ночі.

Не забувайте про естетику

Одним з обов’язкових елементів має бути накритий стіл, тому що після важкої роботи люди часто нехтують цим правилом і вечеряють абияк. Але якщо ви накриєте на стіл, будете їсти з тарілки і сядете, тоді ви приділите їжі набагато більше уваги.

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Будьте чесні перед собою

Часто ночами люди їдять автоматично, – від нудьги або під час переглядів фільмів. Тому, коли наступного разу ви знову відчуєте непереборне бажання відправитися до холодильника, задайте собі питання, в чому ж справжня причина вашого бажання? Може справа зовсім не в голоді?

Навіть вночі їжте правильно

Якщо ви все ще неправильно харчуєтеся, то постарайтеся заповнити свій холодильник тільки здоровою і корисною їжею. І відмовтеся від солодкого. Їжте тільки яблука, ягоди, висівки, свіжі овочі. Але тільки не шоколад і випічку.