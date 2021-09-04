Будуть допомагати під час Рош га-Шана: в Умань прибули ізраїльські поліцейські

В Умань приїхали 11 поліцейських з Ізраїля. Спільно з українськими правоохоронцями вони забезпечуватимуть порядок під час паломництва хасидів.

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Ізраїльські правоохоронці вже пройшли інструктаж. Його провів заступник начальника поліції в Черкаській області Сергій Коваленко.

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Усім присутнім донесли інформацію щодо законності та правил безпеки, а також рекомендації щодо забезпечення карантинних вимог,

– зазначив Коваленко.

Іноземцям показали поліцейську станцію та малий ситуаційний центр. Він оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулицях під час святкування юдейського нового року. Також правоохоронці спільно обстежили район паломництва.



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