Будуть допомагати під час Рош га-Шана: в Умань прибули ізраїльські поліцейські
Джерело:поліція Черкаської області
В Умань приїхали 11 поліцейських з Ізраїля. Спільно з українськими правоохоронцями вони забезпечуватимуть порядок під час паломництва хасидів.
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Ізраїльські правоохоронці вже пройшли інструктаж. Його провів заступник начальника поліції в Черкаській області Сергій Коваленко.
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Усім присутнім донесли інформацію щодо законності та правил безпеки, а також рекомендації щодо забезпечення карантинних вимог,
– зазначив Коваленко.
Іноземцям показали поліцейську станцію та малий ситуаційний центр. Він оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулицях під час святкування юдейського нового року. Також правоохоронці спільно обстежили район паломництва.
В Умань прибули поліцейські з Ізраїля
Ізраїльтяни допомагатимуть українцям під час Рош га-Шану
Ізраїльським поліцеським провели інструктаж: відеоДовідка. В Умані похований раббі Цадик Нахман. Його вважають зачинателем брацлавського хасидизму. Через це хасиди щороку на Новий рік приїздять до його могили. У 2021 році порядок в області забезпечуватимуть понад 600 правоохоронців. Загалом очікують на прибуття 50 тисяч паломників.