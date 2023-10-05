Чи будуть надсилати е-повістки через "Оберіг": що для цього потрібно зробити

5 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт з правками щодо е-реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". У комітеті Ради з нацбезпеки розповіли, чи планується видача електронних повісток.

Електронний реєстр військовозобов'язаний під назвою "Оберіг" вже запрацював. Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі телемарафону розповів, чи слід тепер очікувати на електронні повістки.

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Є кілька нюансів з електронними повістками

Костенко зазначив, що він не чув про наміри запровадити електронні повістки. За його словами, навіть, якщо їх запустять, то навряд чи вони вирішать питання способу вручення повістки. По-перше, електронні повістки мають надходити на смартфон в Дію абощо. Не всі громадяни мають смартфони. Хто не хоче в армію – може видалити повідомлення, не користуватися додатком тощо. Не всі, наприклад, зможуть розібратися із електронним підписом – і потім буде важко встановити: людина не прийшла до військкомату, бо не розібралася чи просто не схотіла.

Ті, хто хочуть в армію, вони побачать повістку і прийдуть. Ті, хто не хоче – то я не думаю, що це буде вирішенням питання саме вручення повістки,

– заявив Костенко.

Крім того, зауважив посадовець, аби ініціювати запровадження е-повісток, треба спочатку внести зміни до законодавства. Адже згідно із діючим законом повістки мають бути підписані на ім'я конкретної людини військкомом. Також вони мають вручатися особисто призовнику.

Повісток через Дію точно не буде

За словами заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яни Безуглої, через Дію електронні повістки точно не надсилатимуть.

Повістку через смс чи в Дії? Ні, повістку в Дії ми точно не робитимемо в такому форматі",

– зазначила посадовиця.

Безугла наголосила, що наразі немає механізму, який дозволяв би розсилати електронні повістки.

Реєстр призовників "Оберіг": для чого він потрібен

На початку вересня Мар'яна Безугла зазначала, що реєстр вже готовий на майже 90%, у жовтні його мають доопрацювати. Передбачається, що електронний реєстр допоможе: