Чи будуть мобілізувати чоловіків від 25 років: Зеленський дав відповідь
Володимир Зеленський на пресконференції наголосив, що мобілізувати військовозобов'язаних від 25 років поки що не будуть. Президент України також заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.
Про це Зеленський заявив у коментарі журналісту під час пресконференції. До слова, це було не перше питання про мобілізацію до Президента України, передає 24 Канал.
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Що говорить Зеленський про мобілізацію
Відповідаючи на питання журналістів про мобілізацію, Зеленський наголосив, що в жодному разі не буде підписувати закон про мобілізацію жінок. Що ж стосується мобілізації військовозобов'язаних від 25 років, то Президент України заявив, що підпише відповідний законопроєкт лише у випадку, коли це буде аргументовано.
Жінок – ні. Що стосується зниження мобілізаційного віку до 25 років — якщо буде аргументовано, на сьогодні бачу, що це необхідно. З цим погоджуюсь,
– заявив Зеленський.