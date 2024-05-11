"Будуть падати й далі": на Донеччині збили ворожий Су-25
Джерело:110 бригада
Військовим вдалося знищити черговий російський штурмовик Су-25. Це сталося у Донецькій області.
Це вже другий штурмовик ворога на рахунку 110 бригади лише за цей місяць. Попри його велику маневреність, ЗСУ вже ж вдалося зробити з нього металобрухт. За збиття попереднього Су-25 Володимир Зеленський дякував бійцям 4 травня.
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Збиття ще одного Су-25
Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Авдіївському напрямку знищили ще один російський штурмовик Су-25.
Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий Су-25,
– написали в ЗСУ.
Військові наголосили, що окупанти досі не зрозуміли, що їм нічого літати в українському небі – саме тому вони будуть падати і далі. Оборонці додали, що імперія має розпастися.
ЗСУ ліквідували російський Су-25 на Донеччині / фото 110 бригади
Знищення російських Су-25
- Українська армія збила попередній Су-25 зовсім нещодавно – 4 травня. До цього ЗСУ мали певну паузу у ліквідації російських бортів. За два місяці тоді було збито всього два літаки Росії.
- У Повітряних силах нагадали, що бійці Сухопутних сил також мають власні комплекси малого та середнього радіуса дії, які допомагають їм відпрацьовувати по різних цілях – у тому числі й літаках. Ймовірно, російський пілот вирішив, що зможе виконати певний проліт, але був вміло впольований українськими воїнами.
- Зазвичай штурмовик Су-25, який вдалося збити українським захисникам, виконує бойові завдання. Він обстрілює позиції українських військових різними типами ракет. На літак можна встановити 32 види озброєнь. Су-25 може бути оснащений авіагарматами, авіабомбами різного калібру та призначення, керованими та некерованими ракетами "повітря – земля", керованими ракетами "повітря – повітря".
- Він може уражати наземні та надводні цілі, повітряні маловисотні повільні цілі. До останніх належать гелікоптери та транспортні літаки.
- Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони "приземлили" вже 350 ворожих літаків.