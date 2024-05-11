"Будуть падати й далі": на Донеччині збили ворожий Су-25

Військовим вдалося знищити черговий російський штурмовик Су-25. Це сталося у Донецькій області.

Це вже другий штурмовик ворога на рахунку 110 бригади лише за цей місяць. Попри його велику маневреність, ЗСУ вже ж вдалося зробити з нього металобрухт. За збиття попереднього Су-25 Володимир Зеленський дякував бійцям 4 травня.

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Збиття ще одного Су-25

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Авдіївському напрямку знищили ще один російський штурмовик Су-25.

Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий Су-25,

– написали в ЗСУ.

Військові наголосили, що окупанти досі не зрозуміли, що їм нічого літати в українському небі – саме тому вони будуть падати і далі. Оборонці додали, що імперія має розпастися.

ЗСУ ліквідували російський Су-25 на Донеччині / фото 110 бригади

Знищення російських Су-25