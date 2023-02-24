Ердоган знає мою позицію, – Зеленський про "стіл переговорів" з Путіним в Туреччині

У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський говорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він подякував йому за підтримку та все, чим він допоміг, але ідею переговорів відкинув.

Свою позицію він озвучив під час пресконференції, приуроченої до роковин російського вторгнення – повідомляє 24 Канал. Володимир Зеленський сказав, що вже пізно проводити переговори.

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Переговорів не буде

Президент України розповів, що ще перед вторгненням просив Ердогана та інших лідерів посадити Владіміра Путіна за стіл переговорів. За словами Зеленського, Ердоган та інші світові лідери не змогли тоді цього зробити.

"Я говорив йому – посадіть Путіна за стіл переговорів, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Але він не зміг цього зробити, і не тільки він. А зараз він вважає, що зможе. Зараз ми не можемо. Путін вже не та людина, там нема з ким говорити", – сказав Зеленський.

Велика пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція

Президент України відзначив позитивну роль Ердогана у зерновій ініціативі, обміні полонених "азовців" та інших важливих для України питаннях. Він також висловив співчуття жертвам землетрусів в Туреччині та розповів, що Україна направила необхідну допомогу, які вони узгодили з Ердоганом.

Тільки що я розмовляв з Ердоганом. Ми непогано поговорили... Я вдячний за ініціативи Ердогана, зернові тощо. Я знаю, як він допомагав з "азовцями", і я вдячний за це. Ердоган зробив кілька речей, важливих для України. Я за це вдячний. Він знає мою позицію,

– сказав президент України.

Навіть якщо Ердогану вдасться посадити російського диктатора за стіл перегорів, Україна не буде брати в цьому участі й саме цю позицію, за словами Президента, знає Ердоган.