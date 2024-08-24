Що буде з енергетикою взимку: у Міненерго пояснили, чи встигає Україна з підготовкою

Наша держава готується до складної зими, плануючи відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та будівництво нових об'єктів генерації.

Міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону розповів, що у відомстві є плани щодо відновлення та побудови додаткової генерації, тому Україна встигне підготуватися до зими, пише 24 Канал.

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Чи готова енергетика до зими

Ключовий вплив на енергосистему завдають обстріли. У нас є плани щодо відновлення генерації та побудови додаткової, тож ми бачимо, як пройдемо цю зиму, і підготуватися встигнемо,

– запевнив міністр.

За його словами, обстріли з боку Росії продовжуватимуться, тому спочатку необхідно відновити все, що можливо, а також паралельно захистити це системами протиповітряної оборони, які Україна отримує від партнерів.

Наступним кроком, як пояснив Галущенко, є розподілена енергія, адже вона складніша для атак ворога. Завдяки децентралізації можливо забезпечити електроживлення у певному регіоні, навіть у разі поділу системи.

Така генерація локальна, тож повинна забезпечити живлення критичної інфраструктури.

"Треба готуватися до складної зими. На жаль, вона дійсно буде складнішою, ніж попередня. Однак, ми повинні намагатись мати можливість автономного забезпечення. Ми ж зі свого боку зробимо все, аби це не знадобилось", – додав він.

Раніше Директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що Україна може полегшити зимовий сезон, якщо вдасться відновити 3 гігавати потужностей теплової та гідроенергетики. Однак, повністю уникнути відключень все одно не вдасться.