Будуть відповідні кроки проти певних людей за їхню діяльність проти України, – Зеленський

Попри те, що повномасштабна війна в Україні триває вже майже рік, а протистояння з Росією – уже майже 9 років, в нашій державі досі є ті, хто намагається діяти проти наших інтересів. Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти антиукраїнських діячів.

Таку заяву президент зробив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 Канал. Глава держави анонсував, що наступний тиждень буде багатим на відповідні рішення.

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У спецслужб є відповідна інформація

Володимир Зеленський зазначив, що українські спецслужби встановили імена людей, які за свою діяльність заслуговують щонайменше санкцій. Однак рішення будуть уже наступного тижня.

Є просування у наших спеціальних служб у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу. Теж будуть відповідні кроки. І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій. Від держави,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що для людей, які все своє життя поклали на гонитву за посадами, не буде повернення до часів, у яких вони звикли жити.

Володимир Зеленський подякував правоохоронцям, які захищають закон й інтереси держави та забезпечують справедливість. Також президент подякував журналістам, які розбираються з усіма фактами та встановлюють повну картину.

Вечірнє звернення Зеленського: дивіться відео