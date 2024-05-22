Можуть забезпечити лише 75% від потреб: яка буде ситуація з електроенергією в Києві
Джерело:ДТЕК
Ситуація в енергетиці залишається нестабільною, зокрема в столиці та області. Водночас фахівці попереджають про відключення в інших регіонах.
За словами енергетиків, 23 травня стабілізаційні графіки діятимуть упродовж доби – тобто з 00:00 по 24:00. Йдеться про Київ, область, Одещину, Донеччину та Дніпропетровщину.
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Що буде зі світлом у Києві
Як зазначають у ДТЕК, графіки відключень вводять за вказівкою Укренерго. Зокрема, у столиці потужностей вистачить, аби задовольнити 75% від загальної кількості потреб.
Київ. Виділених Укренерго лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 75% від потреб столиці.
Дізнатися, упродовж яких часових проміжків за вашою адресою в Києві не буде електроенергії можна на офіційному сайті ДТЕК. Якшо навпроти певної години:
- білий колір – світло гарантовано буде;
- сірий колір – світло точно вимкнуть;
- світло-сірий колір – відключення можливі, але не гарантовані.
Зразок графіка стабілізаційних відключень світла в Києві / Скриншот 24 Каналу зі сайту ДТЕК
- Графіки відключень на Одещині можна дізнатися за таким посиланням.
- Щодо Донеччини інформація є на відповідному ресурсі.
- Графіки щодо Дніпропетровської області є на цьому сайті.
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Цими днями в компанії Укренерго роз'яснювали, чому тривалість відключень світла в областях може відрізнятися. За словами енергетиків, інтервали відключень електроенергії та різниця у їх тривалості залежить від кількості об'єктів критичної інфраструктури в містах та інших населених пунктах.
Слід розуміти, що Укренерго встановлює граничні обсяги споживання, за межі яких під час дефіциту електроенергії виходити не можна. Тому й, відповідно, якщо обленерго вкладаються в ліміт – графіки не діють. Якщо не вкладаються – доводиться застосовувати графіки погодинних відключень.
В областях, де багато критичної інфраструктури або військово-оборонної інфраструктури, яку не можна відключати, періоди у графіках без світла для населення є довшими. Це стосується як і звичайних людей, так і бізнесу – тобто магазинів і ресторанів, які під'єднані до загальної мережі.