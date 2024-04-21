У бухті Севастополя вибухи: окупанти оголосили ракетну небезпеку

У Севастополі місцеві жителі чули потужні вибухи. Окрім цього, окупанти перекрили Кримський міст.

Так звана окупаційна "влада" повідомила про ракетну небезпеку по всьому півострову Крим. Пропагандисти в один голос вже почали заспокоювати населення, нібито обійшлося без втрат. Що відомо про ранкову атаку на Севастополь – передає 24 Канал.

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Вибухи в Криму

Окупанти приблизно о 8:37 повідомили про закриття Кримського мосту. Вже за кілька хвилин місцеві пабліки повідомили про звук вибуху у Севастополі. Зокрема, гучний звук пролунав у районі бухти.

Пропагандисти цього разу також спробували списати все на роботу "пе-ве-о", однак щось пішло не так. Вже за кілька хвилин пабліки в один голос почали переконувати, що "все ціле" і "нічого не постраждало". Тобто, схоже влучання все ж було і "славнозвісна" російська ППО вкотре пропустила ракети.

"Повідомляють, що техніка ціла! Попередньо постраждалих немає", – пишуть пабліки.

Одразу після цього російські військові пабліки затихли, зазначаючи, що очікують офіційної інформації від гауляйтера Міхаіла Развожаєва.

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О 9:24 у Криму оголосили про відбій ракетної небезпеки. Однак кримські телеграм-канали заявили, що це, можливо, не останнє оголошення тривоги за сьогодні. Вони попередили, аби всі були на чеку і не ігнорували оголошення небезпеки.

Ситуація на півострові