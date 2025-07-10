На Буковині чутно вибухи: у регіоні фіксували ворожі дрони
- У Чернівецькій області 10 липня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через ворожі дрони.
- Очільник Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк повідомив про роботу ППО та закликав жителів Чернівців прямувати в укриття.
У Чернівецькій області вдень 10 липня пролунали вибухи. До цього у регіоні оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Чернівецької ОДА Руслана Запаранюка.
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Що відомо про вибухи у Чернівецькій області
Тривогу у Чернівецькій області оголосили о 14:34 10 липня. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників.
Чернівецька область: БпЛА повз Кіцмань – курсом на Чернівці,
– зазначали військові.
Про небезпеку писав і голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк. Він закликав жителів Чернівців прямувати в укриття.
О 14:49 посадовець написав про роботу ППО у регіоні. Водночас Запаранюк підкреслив, що загроза досі є для Чернівців та Чагора.
Варто зазначити, що ворожі дрони вдень 10 липня фіксували над західними областями України, там оголосили тривогу. Небезпека від російських безпілотників продовжує залишатися у низці областей.
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