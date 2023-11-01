Не відчиняв двері до вівтаря на похороні воїна ЗСУ: на Буковині священник МП потрапив у скандал

На Буковині під час церемонії прощання із загиблим українським військовим священник УПЦ МП відмовився відчиняти двері до вівтаря. Те, як він пояснив свій вчинок, обурило присутніх.

Для відспівування Захисника Анатолія Харабари його родина запросила капеланів з ПЦУ, бо знала про "ватність" сільського священника УПЦ МП Петра. Той зі свого боку довів, що громада не "помилялася" у ньому.

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Пропонував поховати воїна під клубом

Інцидент трапився у селі Шебутинці на Буковині. Там під час похорону загиблого військового місцевий священник московського патріархату відмовився відчиняти двері до вівтаря. Він пояснив свою відмову тим, що "цього воїна можна поховати навіть під клубом".

Лише коли священник помітив, що його знімають на телефон, то врешті відчинив двері до вівтаря. Також він неохоче і недбайливо зняв покривало з престолу.

Запевняв, що він "славянин" і не хотів молитися за Україну

Під час спілкування з капеланом ПЦУ Романом Грищуком, якого запросили відспівати Героя, з московського попа почав вилазити "рускій мір". Коли капелан спитав священника Петра, чи молиться він за перемогу України, той ухилився від прямої відповіді, пускаючи "мудрезні" цитати. На запитання, якою мовою він молиться, Петро відповів, що служить літургію "по-слав'янськи". Себе і своїх прихожан за українців він теж не вважає, запевняючи, що "ми – слов'яни".

Верховна Рада підтримала заборону УПЦ МП

19 жовтня парламент підтримав законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, у першому читанні. За ліквідацію московського патріархату проголосували 267 депутатів.

Проти законопроєкту проголосували 14 депутатів, також двоє утрималися, і 17 не голосували. Серед тих, хто не підтримав заборону УПЦ МП – 11 депутатів від "Платформи за життя та мир", а також троє від "Відновлення України".