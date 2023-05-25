На Буковині уламки дрона спричинили пожежу та пошкодили 3 житлових будинки
25 травня 2023, 09:11Читать новость на русском
Джерело:Руслан Запаранюк
Уночі 25 травня ворожий дрон залетів у Чернівецьку область. На щастя, силам ППО вдалось його збити.
Вже вранці в ОВА повідомили про наслідки атаки. За словами очільника ОВА Руслана Запаранюка, пуски зафіксували з північного та південного напрямків.
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Наслідки атаки
Над територією Чернівецької області сили ППО знищили ворожий безпілотник. О 4:18 в Дністровському району Чернівецької області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражі.
Крім того, уламки ворожого безпілотника пошкодили 3 житлових будинки та дві лінії електропередач. Наразі 140 абонентів у Дністровському районі відключені від електропостачання.
На щастя, жертв чи постраждалих немає.
Росія знову намагалась атакувати Україну: коротко
- У ніч на 25 травня російські окупанти запустили на територію України 36 дронів-камікадзе. На щастя, нашим силам ППО вдалось збити усі ворожі цілі. Додамо, що 22 "Шахіди" знешкодили у небі над західними областями.
- Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на Київ окупанти запускали атакувальні дрони групами та з інтервалами. Загалом тривога тут тривала понад 3 години. Це була вже 12 атака на столицю за місяць.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що дрони направили з Півдня, з північних регіонів. Також Ігнат зазначив, що цього разу не зафіксовано запусків дронів з території Білорусі. Натомість щодо Придністров'я ще треба з'ясовувати. Ворожі безпілотники йшли по кордону.
- Додамо, що вибухи також чули жителі Львівщини. Там знешкодили 10 "Шахідів".