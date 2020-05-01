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      Буксир "Яни Капу", який захопили росіяни у 2018 році, повернувся після ремонту в Одесу – фото

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      Яни Капу, який захопили росіяни у 2018, повернувся в Одесу 1.05.2020
      "Яни Капу" повернувся на базу "Південь" / Український мілітарний портал

      Буксир ВМСУ "Яни Капу" після півторарічної перерви повернувся на військово-морську базу "Південь". У листопаді 2018 року "Яни Капу", разом з бронекатерами "Бердянськ" та "Нікополь", обстріляли та захопили росіяни.

      "Яни Капу" увійшов у Практичну гавань, що в Одесі, близько 10:00 1 травня. Про це повідомляє "Думская".

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      Зазначимо, що "Нікополь" та "Бердянськ" зараз лагодять на судноремонтному заводі Миколаєва. "Яни Капу" був не такий пошкоджений, тож його відремонтували самі моряки в Очакові.

      Яни Капу
      "Яни Капу" ремонтували в Очакові / Фото "Думская"

      Що відомо про захоплення суден у листопаді 2018 року

      • 25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.
      • Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".
      • Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • У травні 2019-го Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".
      • На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених моряків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України.
      • Судна повернули лише через місяць – у листопаді 2019 року. Росіяни зняли з них усе цінне.

      полонені моряки
      Моряки, що потрапили у полон у 2018 році / Інфографіка 24 канал

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі Новини Одеси
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