Була задача – максимально подавити ворога: в ССО розповіли подробиці оборони аеропорту Гостомеля

Захист аеропорту в Гостомелі був одним із головних завдань у перші дні війни. Блокування висадки ворожого десанту неабияк посприяло захисту Києва.

Сили спеціальних операцій зуміли втримати Гостомельський аеропорт та не дати ворогу шансів захопити Київ. Оборона об'єкта була спланована до дрібниць.

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Захист аеропорту у Гостомелі

Як розповів один з бійців ССО, ранок 24 лютого почався з тривоги. Його підрозділ зібрався, прибув на аеропорт та спланував захист об'єкта. Була інформація про Іл, який має висаджувати російський десант.

Було завдання не дати літаку сісти або прийняти атаку. Ми мали подавити сили противника, щоб виграти час для інших підрозділів,

– розповів воїн.

Разом з ССО працювала Нацгвардія та інші спеціалізовані підрозділи. Після розвідки об'єкту всі зайняли обумовлені позиції. Оборона злітної смуги була у відповідальності Нацгвардії, всі інші підрозділи зайняли позиції на інших точках.

Замість Іла висадку ворожого десанту проводило багато гелікоптерів. Наші герої підбили два К-52 та один Мі-8, зосередивши увагу на собі та не давши десанту здійснити висадку.

Потім почали діяти групи ДРГ росіян. Наші воїни перегрупувались і прийняли бій та запресингували ворога. Щоб за гелікоптерами не міг прилетіти ворожий літак, з мінометів була "розібрана" злітна смуга. ССО та інші підрозділи відбили атаку ворога, деморалізували його, завдали втрат та не дали захопити важливий об'єкт.

Дивіться розповідь бійця ССО про захист аеропорту в Гостомелі:

Захист Гостомеля

Аеропорт у Гостомелі мав стати для ворога своєрідною точкою входу у Київ. Успішне втримання аеропорту завадило ворогу втілити його план щодо швидкого захоплення столиці.

Як розповіли мешканці міста, росіяни стріляли навмання та чинили звірства проти мирного населення.

Згодом очільник Київської міської цивільної адміністрації Микола Жирнов повідомив, що Гостомель, Ірпінь, Мощун були ключовими містами при обороні Києва.

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