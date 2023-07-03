Була загроза атаки безпілотників, ймовірно "Шахедів", – Ігнат про удар по Сумщині

Вдень 3 липня російські загарбники запустили безпілотники у бік Сумщини. Попередньо, це були "Шахеди".

Наразі вся інформація уточнюється. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує 24 Канал.

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Що відомо про атаку Сумщини

За словами Ігната, вдень 3 липня була загроза застосування ворожих безпілотників. Під нападом російських дронів була Сумська, та інші області. Ймовірно, це були "Шахеди".

Трохи пізніше надамо більше інформації,

– зауважив речник Повітряних сил.

У Сумах пошкоджено житловий будинок

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3 липня після того, як у Сумах прогримів вибух, на одній з вулиць міста було перекрито рух транспорту. Водночас мер Олександр Лисенко закликав зберігати спокій та інформував, що в регіоні працює протиповітряна оборона. Зазначимо, що наразі місцева влада офіційно не коментувала вибухи в Сумах.

Однак ЗМІ повідомили, що внаслідок російської атаки у центрі Сум пошкоджений житловий будинок. Ця інформація перевіряється.

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