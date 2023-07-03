Була загроза атаки безпілотників, ймовірно "Шахедів", – Ігнат про удар по Сумщині
Вдень 3 липня російські загарбники запустили безпілотники у бік Сумщини. Попередньо, це були "Шахеди".
Наразі вся інформація уточнюється. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує 24 Канал.
Важливо У Сумах чули вибухи: працювала ППО
Що відомо про атаку Сумщини
За словами Ігната, вдень 3 липня була загроза застосування ворожих безпілотників. Під нападом російських дронів була Сумська, та інші області. Ймовірно, це були "Шахеди".
Трохи пізніше надамо більше інформації,
– зауважив речник Повітряних сил.
У Сумах пошкоджено житловий будинок
3 липня після того, як у Сумах прогримів вибух, на одній з вулиць міста було перекрито рух транспорту. Водночас мер Олександр Лисенко закликав зберігати спокій та інформував, що в регіоні працює протиповітряна оборона. Зазначимо, що наразі місцева влада офіційно не коментувала вибухи в Сумах.
Однак ЗМІ повідомили, що внаслідок російської атаки у центрі Сум пошкоджений житловий будинок. Ця інформація перевіряється.
Нічна атака України: що відомо
- Уночі 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 "Шахедів".
- У Південних, Східних та Центральних областях працювала протиповітряна оборона.
- Унаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.
- До речі, за минулу та поточну добу авіація Повітряних сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що вночі 3 липня в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударні дрони "Shahed-136/131". Також уночі захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною безпілотник – знищили "Шахед-136".
- Окрім цього, під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь. Останньому дісталося найбільше. Постраждала 86-річна жінка – у неї мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Стан – задовільний. У місті пошкоджено 9 приватних будинків, 7 господарських будівель, авто.