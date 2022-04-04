Були під впливом Росії, – Зеленський запросив Меркель та Саркозі у Бучу

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Бучу, де російська армія вчинила з мирним населенням нелюдські звірства. Він запросив європейських лідерів подивитися на цей жах та активніше протидіяти Росії.

Деякі європейські лідери не відрізняються активною позицією щодо злочинів Росії проти України. Вони бояться назвати росіян злочинцями та припинити з ними будь-яку співпрацю.

Читайте також Треба показати світу, що відбувалось тут, – президент Зеленський приїхав у Бучу

Запрошення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Бучу, де російська армія вчинила те, що неможливо назвати навіть звірством. Він запросив Ангелу Меркель, Ніколя Саркозі та деяких інших європейських лідерів подивитися на злочини окупантів та вийти з-під впливу нелюдів.

"Ми знаємо цю історію, коли у Бухаресті говорили про "відкриті двері" НАТО для України, і від деяких лідерів, в тому числі й Меркель, залежало, чи буде Україна в Альянсі. Те, що ми зараз бачимо – це гра у "піддавки" з Росією, надавання їй можливості закріпитися. Я їх запрошую у Бучу подивитися, у що перетворюється таке загравання", – сказав Зеленський.

Дивіться до теми – Зеленський приїхав у Бучу: розмова з журналістами