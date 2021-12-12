Були заяви, що потрібно "розібратися" за дзвони, – священник про погрози від Януковича

Михайлівський собор – це осередок змін в Україні. З XII століття він був в епіцентрі головних подій. Не стали винятком і події Майдану.

Про це розповів священник ПЦУ Михайло Омельян. Він пригадав події Революції Гідності 2013 – 2014 років.

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"Михайлівський Золотоверхий монастир буде центром боротьби зі злом, центром свободи. Тобто коли ти не боїшся супротивників і ворогів, які йдуть на тебе", – зазначив отець Михайло.

Монахи не боялись погроз

Священник пригадав, що під час Революції Гідності до собору приходили та розповідали, як тодішній президент Віктор Янукович хоче "розібратися" з монахами Михайлівського. Михайло Омельян наголосив, що це також нікого не лякало.

Так, були певні погрози, що потрібно "розібратися" за ці дзвони й за те, що вони підтримують людей. Однак монахи не боялися жодних погроз і, звичайно, ми розуміли, що ми на боці правди,

– сказав священник.

"Коли людина стоїть на боці правди, то вона з Господом. Ми бачимо, що правда весь час перемагає. Навіть якщо тимчасово є якісь випробування, але все одно в фіналі переможе правда", – додав він.

Сайт 24 каналу запустив проєкт " Барикади гідності" , в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар

Інтерв'ю з Михайлом Омельяном про Революцію Гідності: дивіться відео