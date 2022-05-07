Були потужні удари, – у Донецькій ОВА сказали, де в області тривають інтенсивні бойові дії

Абсолютно уся територія Донецької області перебуває під атаками російських окупантів. Зараз "гаряче" скрізь.

Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.

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Де тривають інтенсивні бойові дії

За словами Ігнатченко, наразі інтенсивні бої тривають у районі Вугледару, Мар'їнки, Красногорівки та Авдіївки.

Однак не слід забувати, що, наприклад, потужні удари сьогодні (7 травня – 24 канал) були завдані по Бахмуту та Костянтинівці. Тобто гаряче скрізь,

– розповіла речниця ОВА.

Також доволі напруженою ділянкою фронту на Донеччині є Лиман. Влада досі намагається вивезти звідти людей.

Якою є ситуація у Маріуполі

Як розповіла Ігнатченко, ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі залишається вкрай важкою. Місту необхідна деблокада. Водночас потребують допомоги військові, які досі залишаються на заводі "Азовсталь".

Українській владі 7 травня вдалося завершити першу частину плану евакуації цивільних з "Азовсталі". З території заводу вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Також у Маріуполі вкрай тяжка епідеміологічна ситуація. На думку речниці ОВА, усе це надалі лише загострюватиметься.

"Уже невдовзі температура повітря підвищиться і те, що ми матимемо у Маріуполі, можна тільки передбачати", – додала Ігнатченко.

Ситуація на Донеччині: останні новини

Росіяни продовжують нищити населені пункти на Донеччині та вбивати мирне населення. Вранці 7 травня окупанти завдали ракетного удару по ліцею у місті Костянтинівка, що у Краматорському районі.

Окупанти здійснили авіаналіт на Бахмут. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко попередньо повідомив про щонайменше одного загиблого, втім жертв може бути більше.

За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку росіяни сконцентрували основні зусилля на тому, щоб взяти під повний контроль населений пункт Рубіжне та підготуватись до наступу на Лиман та Сєвєродонецьк.

У мережі поширили інформацію, що захисники Маріуполя нібито вийшли до російських загарбників з білим прапором та здалися. Однак українські військові спростували це й пояснили: обидві групи використовують білий прапор для евакуації цивільних.

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