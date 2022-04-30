Були прикрі інциденти: МО просить не писати про звільнені території до оприлюднення у ЗСУ

Міноборони та ЗСУ неодноразово просили не оприлюднювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб. Про звільнення сіл та міст до того, як це оприлюднить ЗСУ, також писати не треба.

Зокрема вчора, 29 квітня, такі дії мали негативні наслідки. Ганна Маляр пояснила, що не можна оприлюднювати таку інформацію, поки українські захисники не закріпляться на рубежі.

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Річ у тім, що одразу після таких публікацій росіяни одразу починають атакувати щойно звільнені населені пункти.

Ворог чутливий до публічності. Після перемоги поясню причини. Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі – від вас ніхто не буде це приховувати. Одразу буде офіційно повідомлено,

– заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони привела у приклад Київщину

Маляр розповіла, що вже були "прикрі інциденти", коли українські захисники звільняли окуповані території Київської області. Командуванню потрібна була тиша, щоб просуватись вперед. Тим часом небайдужі люди та добровольці писали, чому ЗСУ замовчує, що певні території вже "наші".

У нас вже були ці прикрі інциденти коли звільняли Київську область. Тоді ми офіційно займали стриману позицію, бо командуванню операцією потрібна була тиша щодо просування наших військ вперед. Все, що ми публічно говоримо, спрямоване на виконання оборонного задуму… Нашим ЗСУ так потрібно – щоб під час військової операції була інформаційна тиша,

– пояснила вона.

Останній прикрий приклад 29 квітня

Вчора, 29 квітня, один блогер та журналіст оприлюднив "свіжу" інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще деякі речі, про які не потрібно було публічно писати.

Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипались запити й нам довелось її підтверджувати. А вже ввечері там почалось загострення. Ворог активізувався. І станом на зараз там вже 1 загиблий і 12 поранених. Ось така ціна посту і лайків,

– сказала Маляр.

Вона додала, що так, військові можуть надавати цю інформацію своїм знайомим прямо з передової. Але право її публічно поширювати належить Генштабу та Міноборони. Адже ця інформація є частиною військової операції.

Не треба все що ви знаєте писати в соцмережах. Наше суспільство доросле та емоційно зріле. Добре знає і розуміє що таке війна. Не треба безкінечно шукати приводи для новин про перемоги. Майте терпіння. І дайте спокійно попрацювати ЗСУ,

– наголосила вона.

Останні успіхи ЗСУ на передовій:

Минулої доби, 29 квітня, ЗСУ відбили 14 атак ворога на території Донецької та Луганської областей.

За цей самий період сили Протиповітряної оборони та Повітряних сил ЗСУ вразили 10 ворожих цілей.

Ганна Маляр розповіла, що захисники тримають міцну оборону. На Харківщині ЗСУ повернули під наш контроль деякі міста, а на Донеччині та Луганщині ворог не може прорватися до адмінкордонів областей.

Станом на ранок 30 квітня офіційно в Україні підтвердили 23 200 мертвих окупантів.

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