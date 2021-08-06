На тілі були сліди 30 ударів, – у Білорусі розповіли про загиблого на кордоні мігранта

6 серпня 2021 , 03:29
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Джерело:

ОНТ

Раніше білоруські силовики знайшли на кордоні з Литвою нелегала у важкому стані. У Мінську кажуть, мігрант з Іраку помер від сильної кровотечі, яка спричинила геморагічний шок.

Нелегала нібито сильно побили

Білоруська судово-медична експертиза зафіксувала численні ушкодження на тілі мігранта, а також сліди щонайменше 30 ударів. Про це заявив головний державний судово-медичний експерт країни Юрій Овсіюк.

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У померлого нібито були сильні синці на грудях, плечах, стегнах та голові. Ребра у нелегала буцімто були зламані.

Усі травми заподіяні твердими тупими предметами, зокрема палицями. Пошкодження завданні з великою силою. Застосовувалися людьми, які вміють бити,
– сказав Овсіюк.

Він додав, що загиблий був в Іраку малим підприємцем. Сім'ї у чоловіка не було.

Ситуація на кордоні Білорусі та Литви: що відомо

  • У районі населеного пункту Беняконі білоруські прикордонники знайшли нелегала у важкому стані, який невдовзі помер. У Литві ж заявили, що Мінськ влаштував провокацію.
  • Перед тим литовська влада бідкалася на наплив незаконних мігрантів з території Білорусі. Лише за пів доби 1 серпня затримали 216 людей.
  • Парламент Литви схвалив резолюцію, якою називає зростання нелегальної міграції гібридною агресією Білорусі.
  • Литовське міністерство внутрішніх справ пропонувало оголосити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Однак президент Гітанас Науседа запевнив, що у цьому наразі немає потреби.
Автор: Софія Мінджоса