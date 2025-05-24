Були спроби просунутись біля кордону Харківщини, – Трегубов про "накопичення військ ворога"

Росіяни намагалися рухатися біля кордону Харківської області. Але ворог не здійснював масштабних атак на цьому напрямку. Противник активно діє біля Вовчанська, але ситуація в області не змінюється.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Чи є зміни щодо захоплення росіянами частини Харківщини

Російські окупанти зараз лише "намацують" ситуацію на позиціях Сил оборони, але розширювати плацдарм не збираються. Раніше повідомлялося, що Росія стягнула 50 тисяч військових до кордонів Харківської області для можливих штурмових дій. Аналітики припускали, що окупанти можуть витратити на захоплення частини регіону 4 місяці.

Трегубов зазначив, що вздовж кордону Харківської області зловили кілька штурмових груп ворога.

Харківський напрямок він загалом не дуже інтенсивний відносно інших. Якщо там інтенсивність і зростає, то це зростання в межах 2-3 боєзіткнень на добу. Це не сотня, як буває під Покровськом,

– сказав речник ОСУВ "Хортиця".

Військовий додав, що росіяни часто використовують на лінії розмежування керовані авіаційні бомби.

На Лиманському напрямку, за словами Віктора Трегубова, останній місяць збільшилася активність ворога. Окупанти рухаються до річки Жеребець та хочуть зайняти позиції біля водосховища. Частково їм вдалося перейти річку, вони розташувалися на обох її берегах.

Також російські війська залучають до боїв малі штурмові групи на мотоциклах. Трегубов коментує, що таким чином ворог намагається подолати зону, яка добре контролюється українськими дронами, щоб закріпитися на певній території.