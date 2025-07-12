Було 26 ракет і 597 дронів, понад половина з них – "Шахеди", – Зеленський про масовану атаку

Росія завдала чергового масованого удару по Україні у ніч на 12 липня. Ворог випустив по Україні 26 ракет і 597 дронів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Дивіться також Масована атака на Львів: у місті були пожежі та руйнування – що відомо про наслідки

Як Зеленський відреагував на масовану атаку по Україні?

Впродовж ночі Росія завдала удару по низці регіонів України. Для атаки ворог використав 26 крилатих ракет і 597 дронів, понад половина з них – "Шахеди". Сили ППО знешкодили понад 20 ракет та більшість ударних БпЛА.

На жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу,

– йдеться у повідомленні.

Президент наголосив на необхідності впровадження жорстких вторинних санкцій для тих, хто допомагає Росії у виготовленні дронів та заробляти на нафті.

"Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", – резюмував Зеленський.

Наслідки російської атаки / Фото ДСНС

Скільки ракет та "Шахедів" збила ППО?

В Повітряних силах розповіли, що у ніч на 12 липня ворог атакував 623 засобами повітряного нападу:

597 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово (339 – "Шахеди");

26 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області Росії.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 10:00 ППО збито 344 засоби повітряного нападу противника:

319 ворожих БпЛА типу "Шахед";

25 крилатих ракет Х-101.

Ще 258 дронів-імітаторів було локаційно втрачено, або подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання 1 ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих дронів на 19 локаціях.