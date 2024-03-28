Робимо все, щоб у наших воїнів було більше зброї, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 28 березня записав традиційне вечірнє звернення до українців. У ньому президент розповів про міжнародну комунікацію, яку провадив упродовж дня.

Зокрема, важливою була розмова українського очільника зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Також президент розмовляв і з іншими нашими партнерами.

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Зеленський сказав про нового керівника Служби зовнішньої розвідки

Президент наголосив, що цього дня він представив колективу нашої Служби зовнішньої розвідки України нового керівника – це бойовий генерал Олег Іващенко.

Людина досвідчена, сильна. Аналітичний потенціал нашої розвідки достатньо високий, зараз маємо додати їй можливостей оперативних дій. Потрібно більше інформації, більше можливостей впливу,

– пояснив глава держави.

Глава держави підкреслив, що Росія витрачає мільярди й мільярди доларів США щороку на операції в країнах їхнього інтересу. Зокрема, окупанти поширюють хаос, підривають роботу нормальних інституцій, вкладаються в дезінформацію, у підкуп громадських і політичних лідерів.

"Це стосується різних регіонів планети – чутливих регіонів. Африка, різні частини Азії, Європа дуже вразлива для дестабілізацій, які провокує та підживлює путінська система. Америка – і Північна, і Латинська – також є об’єктом російської розвідувальної та хаотизованої діяльності. Багато в чому цей їхній вплив працює проти нашої держави й нашого захисту", – зауважив він.

Зеленський також підкреслив, що, очевидно, Україна не може протиставити подібний ресурс, який є у Росії, зокрема фінансовий. Але, за словами президента, українці здатні перегравати Росію своєю сміливістю, рішучістю та ідеями.

Служба зовнішньої розвідки України повинна стати значно активнішою у виконанні її інституційних завдань. З іншого боку, надійна робота такої організації не може бути дешевою. І це зараз завдання для уряду загалом і Міністерства фінансів,

– заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що потрібно шукати й знаходити фінансову основу для роботи нашої розвідки – розширити фінансування під конкретні проєкти, під конкретні цілі та загалом під розвиток системи зовнішньої розвідки.

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Розмова з Джонсоном і головою Національних зборів Франції

Зеленський також зазначив, що цього дня він говорив зі спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки Майком Джонсоном. Ця розмова була про те, що зараз найголовніше для захисту життя й міжнародної безпеки.

Я поінформував про ситуацію на фронті зараз, про продовження російських ударів по наших містах – цей їхній терор лише збільшується і може бути зупинений тільки фізичною силою нашого захисту,

– пояснив президент.

Він також наголосив, що Україна вдячна за підтримку Сполученим Штатам і кожному американцю, які відчувають так само як і ми, що свобода ніколи не повинна програвати.

"І дуже важливо, щоб Конгрес зберігав своє лідерство, щоб захист свободи залишався ідеєю, що об'єднує і всередині країн, і світову більшість. Саме зараз нашою рішучістю, нашими спільними діями вирішується, яким буде світ наших дітей", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що фактично саме про такі ж речі говорив і з головою Національних зборів Франції, яка була з візитом в Україні.

Я вдячний за увагу до нашої держави, до того, як українці витримують цей час, цю битву. Ми обговорили перспективи, як можемо наблизити справедливе закінчення цієї війни та вигнання російських окупантів. Я подякував за підтримку парламентом Франції безпекової угоди, укладеної з президентом Макроном,

– зазначив він.

За словами глави держави, вони також говорили й про нещодавні безпекові пропозиції Макрона. Про все те, що додає захисту від російської агресії, і все те, що обмежує російський потенціал війни, реально служить миру у Європі.

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Зустріч з делегацією Європарламенту і доповідь Умєрова

Президент розповів, що цього дня також зустрівся з делегацією Європарламенту – представниками групи Renew Europe. Зеленський зазначив, що це вагома європейська політична група.

Невдовзі – вибори у Європейський парламент, і ми в Україні всі маємо звикати, що це процес і для України важливий. Звичайно, говорили й про підтримку, і про загрози, які є зараз, і про те, чого можемо досягти всі разом у Європі – кожен, захищаючи власну країну, але також і спільні цінності, а отже, безпеку всіх європейців,

– підкреслив він.

Зеленський також зазначив, що була також і доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова щодо оборонних пакетів.

"Те, що отримуємо. Те, над чим працюємо з партнерами. Робимо все, щоб у наших воїнів було більше можливостей, більше зброї. І це буде", – сказав український очільник.

Наостанок, він подякував усім, хто допомагає, захищає Україну та знищує окупанта.