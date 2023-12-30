"Було дуже гучно": вибух пролунав в Одесі під час тривоги

Російські окупанти продовжують завдавати терористичних ударів по Україні. Під час повітряної тривоги увечері 30 грудня в Одесі пролунав вибух.

Місцеві жителі розповідають, що вибух був дуже гучним. Він пролунав орієнтовно о 17:07, повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Одеси.

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Повітряну тривогу у місті оголосили о 16:56. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, потрібно довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог активно вигадує різноманітні бездарні фейки.

Напередодні окупанти скоїли масовану атаку

Російські терористи продовжують атакувати українські міста й села. Наймасованішу атаку з повітря ворог скоїв 29 грудня. Окупанти запустили майже 160 ракет та дронів. Мішенями, традиційно для терористів, стали житлові будинки, церкви, лікарні. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Вже наступного дня, 30 грудня, Володимир Зеленський уточнив, що внаслідок терористичних дій ворога постраждали 120 українських міст і сіл. Наразі відомо вже про 39 загиблих. Окрім того, понад сотня людей – постраждали. Серед них – діти.

Російським окупантам доведеться відповісти за кожен терористичний удар. Окупантам не вдасться реалізувати жодних своїх злочинних цілей. Зеленський зауважив, що завданням є працювати так, аби війна повернулася туди, звідки прийшла, – у Росію.