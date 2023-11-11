Були виклики медиків: Кличко розповів подробиці вибухів у Києві та чи є постраждалі
Джерело:Віталій Кличко
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сьогоднішні вибухи пролунали поблизу Києва, на лівому березі Дніпра. Він додав, що було зафіксовано декілька викликів медиків, але, на щастя, вони були хибними.
Вранці 11 листопада у Києві пролунало декілька вибухів – ще до оголошення повітряної тривоги. Мер міста попередив про роботу ППО, попередньо по балістиці.
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Ситуація у Києві
Віталій Кличко повідомив, що вранішні вибухи 11 листопада стали наслідком роботи ППО поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було, однак було декілька дзвінків медикам – без підтвердження жертв.
Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи,
– написав Кличко.
Станом на 8:49 ранку повітряна тривога триває. Віталій Кличко закликав киян залишатися в укриттях до завершення загрози.
Деталі ранкової загрози
- У Києві зранку 11 листопада близько 8 години пролунав вибух. За хвилину після цього у місті та області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали заявили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
- Попередньо, ППО відпрацювало по запущеній цілі. Однак тривога поширилася, окрім столичного регіону, ще на декілька областей. На Півночі, а точніше у Чернігівській, та Сумській областях також увімкнули сирени. Відбої пролунали о 9:14.
- Тривогу зранку 11 листопада оголошували й в Одеській області. Вона тривала усього 5 хвилин – з 08:06 до 08:11. На щастя, минулося без загрози для українців.