Були виклики медиків: Кличко розповів подробиці вибухів у Києві та чи є постраждалі

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сьогоднішні вибухи пролунали поблизу Києва, на лівому березі Дніпра. Він додав, що було зафіксовано декілька викликів медиків, але, на щастя, вони були хибними.

Вранці 11 листопада у Києві пролунало декілька вибухів – ще до оголошення повітряної тривоги. Мер міста попередив про роботу ППО, попередньо по балістиці.

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Ситуація у Києві

Віталій Кличко повідомив, що вранішні вибухи 11 листопада стали наслідком роботи ППО поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було, однак було декілька дзвінків медикам – без підтвердження жертв.

Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи,

– написав Кличко.

Станом на 8:49 ранку повітряна тривога триває. Віталій Кличко закликав киян залишатися в укриттях до завершення загрози.

Деталі ранкової загрози