Схвалили принизливе рішення, – Ющенко про найважчі міжнародні переговори
Джерело:"Українська правда"
Віктор Ющенко відповів, що найбільш важким для нього був саміт НАТО в Бухаресті. У 2008 році Україна мала всі шанси отримати План дій щодо членства.
Втім позитивного рішення країни-члени Альянсу так і не надали. Минуло 13 років, але наша країна досі не отримала ПДЧ.
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Ющенко: У 2008 році Україна мала шанс отримати ПДЧ щодо членства в НАТО
За словами Ющенка, Україна у 2008 році мала найбільш оптимістичні прогнози і підтримку американських партнерів. Тоді влада бачила реальний шанс отримати позитивну відповідь на заяву про План дій щодо членства.
Під час саміту НАТО в Бухаресті тривала дискусія стосовно українського питання. Другий президент пригадав, що тоді побачив – серед європейських партнерів немає єдності в підтримці України.
До того ж дуже кулуарно, в дуже дипломатичний спосіб, Україні в столиці Румунії відмовили після кількох годин обговорень.
Це було принизливе рішення, щодо якого, я сподіваюся, нині багато хто в Європі сильно пошкодував,
– підкреслив політик.
Він додав, що ніколи не потрібно недооцінювати Росію. Мовляв, те, що відбулося зараз з "Північним потоком-2", говорить про те, що ця країна має небезпечно ефективну дипломатію.
Останні заяви Ющенка щодо України і НАТО
- Віктор Ющенко назвав винних у тому, що Україна не отримала Плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році. Цього не сталося через Ангелу Меркель та Ніколя Саркозі.
- Третій президент розповів, що його шокувала позиція канцлерки Німеччини й очільника Франції. "Ми зібралися 7 – 8 президентів, і пішли до Меркель. Саркозі покинув залу, не захотів спілкуватися. А з нею відбувся дуже короткий, хвилин на 5, діалог", – зазначив Ющенко.