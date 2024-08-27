Було випробування позитивне першої української балістичної ракети, – Зеленський

Україна продовжує виготовляти новітнє озброєння. Зокрема, було успішне випробовування першої української балістичної ракети.

Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Зауважимо, що нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше застосувала ракету-дрон власного виробництва "Паляниця".

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Що відомо про нову балістичну ракету України

Було випробування позитивне першої балістичної української ракети, і я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс,

– заявив Зеленський.

Втім, більш детальну інформацію президент не повідомив. Володимир Зеленський наголосив на тому, що передача від партнерів для України систем Patriot, F-16, ATACMS та інших видів озброєння, не з'явилася просто так. Все це було результатом роботи команди Зеленського.

"Сьогодні моя команда, як президента України, це всі ті люди, які захищають нашу державу, і Збройні Сили, і головком, і міністр оборони, і я вважаю, що ми одна команда", – зазначив гарант.