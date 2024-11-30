Україна знищила сучасний ракетний комплекс із КНДР Bulsae-4

Влучними ударами Сили оборони продовжують нищити ворожу техніку і солдатів. Чергове успішне ураження зброї та особового складу противника відбулося на Харківщині.

За ним стоять FPV-пілоти підрозділу "Вітролом" Третьої штурмової бригади, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу 3 ОШБр.

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Окупанти під потужною "роздачею" на Харківщині

Зазначається, що воїни влучили в ПТРК Bulsae-4, який рухався, а також спалили російський бронеавтомобіль "Урал" і уразили захований КамАЗ.

Піхоті окупантів теж добряче перепало. Пілоти дронів завдали ударів по будинку, де перебували ворожі солдати. Також вони атакували замасковані укриття, викурюючи росіян з їхніх сховків.

Ураження техніки і сил противника на Харківщині: дивіться відео

Довідка: Bulsae-4 – це північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс. Точних даних про характеристики машини немає. В окремих джерелах дальність ураження комплексу оцінюють в межах 10 – 25 кілометрів.

До слова, 29 листопада українські захисники завдали ударів по трьох російських радіолокаційних комплексах в окупованому Криму. Знищено РЛС "Каста-2е2" та дві РЛС "Подльот".