Бундестаг не схвалив передачу Україні ракет Taurus

У Німеччині впродовж тривалого часу точаться суперечки щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. 17 січня стало відомо, що Бундестаг і цього разу не схвалив надання цього типу озброєння нашій державі.

Перед парламентарями Бундестагу 17 січня стояло важливе для України голосування. Але вони не підтримали законопроєкт, який передбачав передачу нашій державі далекобійних ракет Taurus.

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Більшість голосів – проти

Відомо, що відповідний законопроєкт відхилили. У результаті поіменного голосування "проти" були 485 депутатів, "за" – 178, а утрималися – троє.

Пропозицію щодо резолюції (20/10053) внесла парламентська група ХДС/ХСС. Парламентська група закликала надати Україні крилаті ракети Taurus, але, як ми писали вище, необхідної підтримки ця пропозиція не отримала.

Звернімо увагу, що напередодні лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц дав інтерв'ю Table Media. У ньому він вкотре наголосив на необхідності надати нашій державі далекобійні ракети Taurus. Він висловив припущення, що з їхньою допомогою можна було б зруйнувати Кримський міст.

Він підкреслив, що відповідний об'єкт – "найважливіший маршрут постачання російських сил вторгнення". За словами Мерца, канцлер Олаф Шольц повинен відповісти німецькому народові, чому Україна не отримує від Берліна Taurus.

Це все ще тактика? Чи це невігластво? Він повинен відповісти нам усім, включаючи мене, на це питання,

– розкритикував Мерц очільника уряду.

Слід зауважити, що Мерц раніше неоднократно звертався до Олафа Шольца. Канцлера він закликав не зволікати та надати Україні крилаті ракети Taurus.

Додамо, що кілька провідних представників партії Бундестагу з питань оборони теж висловлювали свою думку щодо цих ракет для України. Вони закликали, щоб ми мали можливість бити з допомогою Taurus по цілях ворога на території Росії. Правда, федеральний уряд Німеччини відповідну позицію вважає неприйнятною.

Зауважимо, що після масованих ракетних ударів, які Росія завдавала наприкінці грудня та на початку січня, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала надати Taurus Україні. За словами глави комітету Бундестагу, наша держава гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".