Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини
Джерело:DW
Німецький уряд 8 грудня офіційно отримав нового очільника. Ним став 63-річний лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.
На цій посаді Олаф Шольц змінив Ангелу Меркель, яка очолювала уряд країни 16 років. Лідер Соціал-демократичної партії почав свій чотирирічний термін на новій посаді. Після ухвалення рішення бундестагом, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив Олафу Шольцу грамоту про призначення.
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Що відомо про Олафа Шольца
У великій політиці новообраний німецький канцлер уже понад 20 років – у 1998 році він вперше став депутатом бундестагу. Разом з тим, політик будував успішну кар'єру в лавах Соціал-демократичної партії.
У 2007 році увійшов до уряду першої каденції Ангели Меркель як міністр праці й громадських справ. У 2011 році отримав перемогу на місцевих виборах і став бургомістром Гамбурга. На цій посаді Олаф Шольц був до 2018 року, поки добровільно не пішов у відставку.
Після цього він знову повернувся в уряд Ангели Меркель на посаду віце-канцлера й міністра фінансів Німеччини.
На виборах до бундестагу восени 2021 року Соціал-демократична пармія отримала перемогу – 25,7% голосів. Таким чином Олаф Шольц отримав право обійняти посаду канцлера.
Зміна влади в Німеччині
- 26 вересня 2021 року в Німеччині відбулися вибори до бундестагу. Тодішня канцлерка Ангела Меркель ще напередодні виборів заявила, що не балотуватиметься на нову каденцію.
- Блок ХДС/ХСС, який багато років був при владі в Німеччині, посів друге місце з рекордно низьким показником – 24,1%.
- Переможці виборів – соціал-демократи – сформували коаліцію, яку вже назвали "світлофорною" – з партією "зелених" та вільними демократами. Християнсько-демократичний блок залишили за бортом коаліції.
- Ангела Меркель 2 грудня урочисто покинула пост канцлерки, який обіймала 16 років.
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