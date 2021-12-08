Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини

Німецький уряд 8 грудня офіційно отримав нового очільника. Ним став 63-річний лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.

На цій посаді Олаф Шольц змінив Ангелу Меркель, яка очолювала уряд країни 16 років. Лідер Соціал-демократичної партії почав свій чотирирічний термін на новій посаді. Після ухвалення рішення бундестагом, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив Олафу Шольцу грамоту про призначення.

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Що відомо про Олафа Шольца

У великій політиці новообраний німецький канцлер уже понад 20 років – у 1998 році він вперше став депутатом бундестагу. Разом з тим, політик будував успішну кар'єру в лавах Соціал-демократичної партії.

У 2007 році увійшов до уряду першої каденції Ангели Меркель як міністр праці й громадських справ. У 2011 році отримав перемогу на місцевих виборах і став бургомістром Гамбурга. На цій посаді Олаф Шольц був до 2018 року, поки добровільно не пішов у відставку.

Після цього він знову повернувся в уряд Ангели Меркель на посаду віце-канцлера й міністра фінансів Німеччини.

На виборах до бундестагу восени 2021 року Соціал-демократична пармія отримала перемогу – 25,7% голосів. Таким чином Олаф Шольц отримав право обійняти посаду канцлера.

Зміна влади в Німеччині

26 вересня 2021 року в Німеччині відбулися вибори до бундестагу. Тодішня канцлерка Ангела Меркель ще напередодні виборів заявила, що не балотуватиметься на нову каденцію.

Блок ХДС/ХСС, який багато років був при владі в Німеччині, посів друге місце з рекордно низьким показником – 24,1%.

Переможці виборів – соціал-демократи – сформували коаліцію, яку вже назвали "світлофорною" – з партією "зелених" та вільними демократами. Християнсько-демократичний блок залишили за бортом коаліції.

Ангела Меркель 2 грудня урочисто покинула пост канцлерки, який обіймала 16 років.

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